Росіяни тиснуть під Вовчанськом - Богдан Петренко

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують тиснути на напрямках Вовчанська та Дворічної. Однак погодні умови суттєво ускладнюють логістику обох сторін.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі Ранок.LIVE.

Росіяни тиснуть під Вовчанськом

За його словами, гучні заяви російської сторони про "щоденні просування" не мають нічого спільного з реальністю: якби темпи, оголошені окупантами, відповідали дійсності, їхні підрозділи вже давно б опинилися десь між Харківською та Полтавською областями. Проте факти на місці свідчать про інше.

Найзапекліші бої тривають у Вовчанську та районі Дворічанська. У Вовчанську російські сили з весни 2024 року намагаються прорватися із західного боку, але безрезультатно — українські підрозділи системно знищують техніку, яку ворог намагається задіяти на цьому напрямку.

Суттєвих переваг окупанти не мають і під час спроб переправити війська через річки Оскіл та Вовчу: попри регулярні атаки, стабільного успіху їм досягти не вдається.

Петренко наголосив, що ситуація залишається напруженою, однак контрольованою, а українські сили продовжують утримувати оборону, зриваючи наміри російських підрозділів розширити зону наступу.

