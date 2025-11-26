Росіяни тиснуть під Вовчанськом - Богдан Петренко

У ЗСУ розкрили, як стримують штурми РФ під Вовчанськом
Російські війська продовжують тиснути на напрямках Вовчанська та Дворічної. Однак погодні умови суттєво ускладнюють логістику обох сторін.
Про це розповів начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі Ранок.LIVE.
Росіяни тиснуть під Вовчанськом
За його словами, гучні заяви російської сторони про "щоденні просування" не мають нічого спільного з реальністю: якби темпи, оголошені окупантами, відповідали дійсності, їхні підрозділи вже давно б опинилися десь між Харківською та Полтавською областями. Проте факти на місці свідчать про інше.
Найзапекліші бої тривають у Вовчанську та районі Дворічанська. У Вовчанську російські сили з весни 2024 року намагаються прорватися із західного боку, але безрезультатно — українські підрозділи системно знищують техніку, яку ворог намагається задіяти на цьому напрямку.
Суттєвих переваг окупанти не мають і під час спроб переправити війська через річки Оскіл та Вовчу: попри регулярні атаки, стабільного успіху їм досягти не вдається.
Петренко наголосив, що ситуація залишається напруженою, однак контрольованою, а українські сили продовжують утримувати оборону, зриваючи наміри російських підрозділів розширити зону наступу.
Нагадаємо, раніше речник бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов пояснив, яким чином російські війська хочуть назбирати сил у Харківській області.
Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку.
Читайте Новини.LIVE!