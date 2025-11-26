Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У ЗСУ розкрили, як стримують штурми РФ під Вовчанськом

У ЗСУ розкрили, як стримують штурми РФ під Вовчанськом

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 20:34
Оновлено: 20:38
Росіяни тиснуть під Вовчанськом - Богдан Петренко
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують тиснути на напрямках Вовчанська та Дворічної. Однак погодні умови суттєво ускладнюють логістику обох сторін.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росіяни тиснуть під Вовчанськом

За його словами, гучні заяви російської сторони про "щоденні просування" не мають нічого спільного з реальністю: якби темпи, оголошені окупантами, відповідали дійсності, їхні підрозділи вже давно б опинилися десь між Харківською та Полтавською областями. Проте факти на місці свідчать про інше.

Найзапекліші бої тривають у Вовчанську та районі Дворічанська. У Вовчанську російські сили з весни 2024 року намагаються прорватися із західного боку, але безрезультатно — українські підрозділи системно знищують техніку, яку ворог намагається задіяти на цьому напрямку.

Суттєвих переваг окупанти не мають і під час спроб переправити війська через річки Оскіл та Вовчу: попри регулярні атаки, стабільного успіху їм досягти не вдається.

Петренко наголосив, що ситуація залишається напруженою, однак контрольованою, а українські сили продовжують утримувати оборону, зриваючи наміри російських підрозділів розширити зону наступу.

Нагадаємо, раніше речник бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов пояснив, яким чином російські війська хочуть назбирати сил у Харківській області.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку.

війна ЗСУ війна в Україні Вовчанськ армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації