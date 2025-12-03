Ситуация в Купянске - какую часть контролируют ВСУ

ВСУ. Фото иллюстративное: Getty Images

Северная часть Купянска находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом в южной части города остаются около 20-30 российских военных.

Об этом рассказал кандидат политических наук Андрей Ковалев в эфире программы День.LIVE.

Ситуация в Купянске

Ситуация в Купянске

По словам Ковалева, оккупанты действуют в одиночку и пытаются использовать подвалы для накопления сил и запуска FPV-дронов, которыми атакуют украинские позиции.

Ковалев также отметил, что активные поисково-ударные действия продолжаются в Покровске. Там украинские военные отслеживают и уничтожают российских захватчиков, которые пытаются проникнуть в город.

Напомним, что начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов заявил, что в Купянске враг оказался в полной изоляции после того, как украинские подразделения перерезали ключевые логистические пути снабжения.

А ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг фейки о якобы блокировании украинских военных в Купянске, отметив, что ситуация там, как и в Покровске, остается под контролем.