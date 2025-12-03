Відео
У ЗСУ розкрили, яку частину Куп'янська вдається утримувати

У ЗСУ розкрили, яку частину Куп'янська вдається утримувати

Дата публікації: 3 грудня 2025 17:40
Ситуація у Куп'янську - яку частину контролюють ЗСУ
ЗСУ. Фото ілюстративне: Getty Images

Північна частина Куп’янська перебуває під контролем Збройних сил України. При цьому у південній частині міста залишаються близько 20–30 російських військових.

Про це розповів кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі програми День.LIVE.

Ситуація у Куп'янську

Ситуація у Куп'янську

За словами Ковальова, окупанти діють поодинці та намагаються використовувати підвали для накопичення сил і запуску FPV-дронів, якими атакують українські позиції.

Ковальов також зазначив, що активні пошуково-ударні дії тривають у Покровську. Там українські військові відстежують і знищують російських загарбників, які намагаються проникнути в місто.

Нагадаємо, що начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що у Куп'янську ворог опинився в повній ізоляції після того, як українські підрозділи перерізали ключові логістичні шляхи постачання.

А раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував фейки про нібито блокування українських військових у Куп’янську, наголосивши, що ситуація там, як і у Покровську, залишається під контролем.

війна ЗСУ Харківська область Куп'янськ війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
