Ситуація у Куп'янську - яку частину контролюють ЗСУ

Північна частина Куп’янська перебуває під контролем Збройних сил України. При цьому у південній частині міста залишаються близько 20–30 російських військових.

Про це розповів кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі програми День.LIVE.

Ситуація у Куп'янську

За словами Ковальова, окупанти діють поодинці та намагаються використовувати підвали для накопичення сил і запуску FPV-дронів, якими атакують українські позиції.

Ковальов також зазначив, що активні пошуково-ударні дії тривають у Покровську. Там українські військові відстежують і знищують російських загарбників, які намагаються проникнути в місто.

Нагадаємо, що начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що у Куп'янську ворог опинився в повній ізоляції після того, як українські підрозділи перерізали ключові логістичні шляхи постачання.

А раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував фейки про нібито блокування українських військових у Куп’янську, наголосивши, що ситуація там, як і у Покровську, залишається під контролем.