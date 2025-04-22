Обстрел Харькова 22 апреля — россияне запустили 12 беспилотников на город, есть раненые и разрушения

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: пресс-служба горсовета

Во вторник, 22 апреля, российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. По городу ударили 12 беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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По словам мэра, взрывы раздавались в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах города. Пострадавшие находились в автомобилях и на остановках общественного транспорта во время атаки беспилотников.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Терехов подчеркнул, что атаки были направлены на гражданские объекты, в частности производственные предприятия, которые не имеют никакого отношения к военной сфере.

"Враг бьет по бизнесу города Харькова, по людям, которые сегодня находятся и проживают в городе", — сказал глава города.

Видео содержит чувствительные кадры!

Напомним, россияне 22 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.