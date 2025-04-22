Обстріл Харкова 22 квітня — росіяни запусти 12 безпілотників на місто, є поранені та руйнування

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: пресслужба міськради

У вівторок, 22 квітня, російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. По місту вдарили 12 безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у коментарі Новини.LIVE.

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За словами мера, вибухи лунали в Київському, Шевченківському, Слобідському та Новобаварському районах міста. Постраждалі перебували в автомобілях і на зупинках громадського транспорту під час атаки безпілотників.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Терехов наголосив, що атаки були спрямовані на цивільні об’єкти, зокрема виробничі підприємства, які не мають жодного стосунку до військової сфери.

"Ворог б'є по бізнесу міста Харкова, по людям, які сьогодні перебувають і проживають в місті", — сказав очільник міста.

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Нагадаємо, росіяни 22 квітня атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися кілька районів міста. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія свідомо завдає ударів по українських містах.