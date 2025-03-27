Что известно о последствиях обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года

Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Вечером в среду, 26 марта, россияне нанесли 12 ударов по Харькову. В результате обстрелов в разных районах города зафиксировали попадания. Есть раненые.

Об этом в комментарии Новинам.LIVE сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

От вражеского обстрела получили повреждения в основном жилые дома. Также разрушена котельная, которая обеспечивала теплом жителей одного из районов, получило повреждения гражданское предприятие — сейчас на его территории локализуют пожар.

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Из-за обстрела травмировались восемь человек. Среди раненых 14-летняя девушка.

Дом в Харькове после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вечером российские войска атаковали Харьков. В городе неоднократно раздавались мощные взрывы.

Также мы сообщали, что ночью 26 марта РФ нанесла дроновой удар по Ахтырке Сумской области. Из-за обстрела получили повреждения жилые дома, магазины, административное помещение предприятия, автомобили, хозяйственные постройки и киоски на рынке.