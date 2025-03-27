Что известно о последствиях обстрела Харькова вечером 26 марта 2025 года

Вечерний обстрел Харькова — есть попадания и раненые
Вечером в среду, 26 марта, россияне нанесли 12 ударов по Харькову. В результате обстрелов в разных районах города зафиксировали попадания. Есть раненые.
Об этом в комментарии Новинам.LIVE сообщил городской голова Игорь Терехов.
Последствия обстрела Харькова вечером 26 марта
От вражеского обстрела получили повреждения в основном жилые дома. Также разрушена котельная, которая обеспечивала теплом жителей одного из районов, получило повреждения гражданское предприятие — сейчас на его территории локализуют пожар.
Из-за обстрела травмировались восемь человек. Среди раненых 14-летняя девушка.
Напомним, вечером российские войска атаковали Харьков. В городе неоднократно раздавались мощные взрывы.
Также мы сообщали, что ночью 26 марта РФ нанесла дроновой удар по Ахтырке Сумской области. Из-за обстрела получили повреждения жилые дома, магазины, административное помещение предприятия, автомобили, хозяйственные постройки и киоски на рынке.
Читайте Новини.LIVE!