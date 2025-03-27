Що відомо про наслідки обстрілу Харкова ввечері 26 березня 2025 року

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Увечері в середу, 26 березня, росіяни завдали 12 ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу в різних районах міста зафіксували влучення. Є поранені.

Про це в коментарі Новинам.LIVE повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Наслідки обстрілу Харкова ввечері 26 березня

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Від ворожого обстрілу зазнали пошкоджень здебільшого житлові будинки. Також зруйнована котельні, яка забезпечувала теплом жителів одного з районів, зазнало пошкоджень цивільне підприємство — наразі на його території локалізовують пожежу.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Через обстріл травмувалися вісім людей. Серед поранених 14-річна дівчина.

Будинок у Харкові після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ввечері російські війська атакували Харків. У місті неодноразово лунали потужні вибухи.

Також ми повідомляли, що вночі 26 березня РФ завдала дронового удару по Охтирці Сумської області. Через обстріл зазнали пошкоджень житлові будинки, магазини, адміністративне приміщення підприємства, автомобілі, господарчі споруди та кіоски на ринку.