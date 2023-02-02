Харьковский сурак Тимко спрогнозировал когда придет весна

"Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз
Сегодня на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимка спрогнозировал, что весна в этом году начнется в середине марта. Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Прогноз на 2023 год
Если день пасмурный и грызун не видит своей тени, значит? быть ранней веснt. Если же день солнечный, а сурок норовит спрятаться обратно в нору — зима продлится еще долго. Эта традиция самая популярная в США, фестиваль проходит в городке Панксатоне.
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В Украине этот праздник был начат в 2004 году на билогической станции Каразинского университета. В течение почти 20 лет предсказания проходили каждый год. И даже сейчас, во время военных действий, традицию продолжили.
"Бабак Тимка предвещает, что весна в 2023 году наступит в середине марта. Именно тогда, по прогнозу сурка, стоит ожидать потепления", — говорит смотритель сурка Владимир Ронкин.
Это предсказание не научное и сбывается далеко не всегда. Но организаторы любят шутить: "Эо не Тимка ошибся, а погода подвела".
Также Тимке задали вопрос о том, что нужно есть украинцам, чтобы быть здоровыми: сурок выбрал свеклу.
В честь нестандартного Дня Бабака Укрпочта выпустила коллекционную марку с изображением сурка и надписью "Каразинский Тимка предсказывает победу". Сурок лично своей лапкой погасил ее первый экземпляр.
Спячка сурка
После предсказаний сурок снова пойдет на спячку. Однако смотритель рассказывает, что Тимка плохо спит и похудел, это может быть следствием стресса из-за войны. Село Нестеровка, где живет Тимка, обстреливают оккупанты, постоянно слышны взрывы. Зимует сурок в погребе.
"Я однажды заходил в погреб во время обстрелов, было ощущение, как будто землетрясение. Думаю, это влияет на то, что сурки плохо спят", — говорит Ронкин.
На фоне стресса Тимка сильно похудел. Ученые говорят, что это ненормально и может повлиять на его здоровье, но понятно будет ближе к лету.
Напомним, мы рассказывали, как Тимка пережил оккупацию и как военные действия повлияли на популяцию сурков.