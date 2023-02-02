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"Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

2 лютого 2023 14:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківський бабак Тимко спроггнозував коли прийде весна
Харківський бабак Тимко віщує на погоду з 2004 року
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться усередині березня. Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Прогноз на 2023 рік

Якщо день похмурий і гризун не бачить своєї тіні, значить, бути ранній весні. Якщо ж день сонячний, а бабак норовить сховатись назад у нору — зима триватиме ще довго. Ця традиція найпопулярніша в США — фестиваль відбувається у містечку Панксатоні.

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В Україні це свято започаткували у 2004 році на біологічній станції  Каразинського університету. Протягом майже 20 років віщування відбувались щороку. І навіть зараз, під час військових дій, традицію продовжили.

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"Бабак Тимко віщує, що весна у 2023 році настане усередині березня. Саме тоді, за прогнозом бабака, варто чекати на потепління", — каже доглядач бабака Тимка Володимир Ронкін.

Це віщування не наукове і збувається далеко не завжди. Але організатори люблять шуткувати: "То не Тимко помилився, а погода підвела".

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Також Тимку поставили питання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.

На честь нестандартного Дня Бабака Укрпошта випустила колекційну марку із зображенням бабака та написом "Каразинський Тимко пророкує перемогу". Тимко особисто своєю лапкою погасив перший її примірник. 

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Сплячка Бабака

Після віщування бабак піде знов на сплячку. Проте доглядач розповідає, що Тимко погано спить і схуд, це може бути наслідком стресу через війну. Село Нестерівка, де живе Тимко, обстрілюють окупанти, постійно чутно вибухи. Зимує бабак у погребі.

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"Якось я заходив в погріб, коли були обстріли, було відчуття, наче землетрус. Думаю, це впливає на те, що бабаки погано сплять", — каже Ронкін.

На фоні стресу Тимко сильно схуд. Науковці кажуть, що це ненормально та може вплинути на його здоров’я, але зрозуміло буде ближче до літа.

Нагадаємо, ми розповідали, як Тимко пережив окупацію та як військові дії вплинули на популяцію бабаків. 

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