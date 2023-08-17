Вы же понимаете меня на русском: в Харькове работник пиццерии отказался обслуживать дежавным языком

Вы же понимаете меня на русском: в Харькове работник пиццерии отказался обслуживать на украинском
Ситуация с языковым конфликтом произошла в одной из пиццерий Харькова. Сотрудник заведения отказался обслуживать клиента на украинском языке, и это вызвало негодование общественности.
Об этом инциденте рассказал журналист Константин Андриюк.
Языковой скандал в Харькове
Инцидент произошел в заведении "Pizza Day" на Полтавском пути, 153. Клиент, обратившись к работнику по имени Андрей, попросил обслуживать его на украинском языке. Однако по его просьбе сотрудник ответил отказом с аргументом, что клиент "понимает его и так".
"Вы же понимаете меня на русском? Это очень нужно? Я не собираюсь выполнять ваши приказы. Вы не клиент, я вам даю заказ, а вы забираете", — сказал сотрудник пиццерии.
Заказчик продолжал настаивать и даже спросил, почему был отказ. Однако ответ на этот запрос был потрясающий: "по просьбе можно получить отказ".
Напомним, что наибольшее количество жалоб за нарушение языкового закона приходится на четыре региона: Киев, Харьковщину, Одесщину и Днепропетровщину.
Также до этого мы рассказывали, что в Харькове водитель службы такси Bolt нахамил пассажирке, которая попросила выключить музыку российского исполнителя.