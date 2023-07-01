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"Країна 404": у Харкові таксист заперечив існування України і нахамив жінці

1 липня 2023 14:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові таксист заперечив існування України і нахамив жінці
Водій служби таксі Bolt. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові водій служби таксі Bolt нахамив пасажирці, яка попросила вимкнути музику російського виконавця. Після цього у них виникла розмова, у якій чоловік заперечив існування України та назвав її "країною 404". 

Про це розповіла харків'янка на своїй сторінці в Instagram.

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Водій таксі заперечив існування України

У Харкові дівчина замовила таксі. Сівши у машину, вона почула трек російського виконавця. На прохання вимкнути пісню, водій погодився, натомість розпочав провокативну розмову. 

Зокрема, він сказав, що музика не має стосуватися політики, а суперечки з приводу мови назвав "дурною істерією з патріотизмом". На його думку, Харків — це російське місто, а України як такої вже давно не існує. 

"Я замовила в Харкові таксі в службі Болт, сіла в машину і почула, шо у водія грає російська музика (уточнення, музика російського виконавця). У відповідь на моє прохання вимкнути, водій вимкнув, але почав розмову чи мені це так принципово, шо музика може і повинна бути "внє палітікі", шо Харків — російськомовне місто, він все життя розмовляв російською і продовжить, бо "МНЕ ТАК УДОБНО". Казав, шо Україна це країна 404, шо такої країни вже не існує, бо її всю вже обікрали, шоб я їхала зі "своєю задроченною мовою" на западенщину, і як його задовбала ця "дурна істерія з патріотизмом", — розповіла дівчина. 

Нагадаємо, Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Харкові. До складу ворожої групи входило троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

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