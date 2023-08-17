Ви ж розумієте мене російською: у Харкові працівник піцерії відмовився обслуговувати дежавною мовою

Чоловік за столиком на літньому майданчику у кав'ярні (фото ілюстративне). Фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Ситуація з мовним конфліктом сталася в одній із піцерій Харкова. Співробітник закладу відмовився обслуговувати клієнта українською мовою, і це викликало обурення громадськості.

Про цей інцидент розповів журналіст Костянтин Андріюк.

Читайте також:

Мовний скандал у Харкові

Інцидент відбувся у закладі "Pizza Day" на Полтавському шляху, 153. Клієнт, звернувшись до працівника на ім'я Андрій, попросив обслуговувати його українською мовою. Однак на його прохання співробітник відповів відмовою з аргументом, що клієнт "розуміє його і так".

"Ви ж розумієте мене на російській? Це дуже потрібно? Я не збираюся виконувати ваші накази. Ви не клієнт, я вам даю замовлення, а ви забираєте", — сказав співробітник піцерії.

Замовник продовжував настоювати і навіть запитав, чому була відмова. Проте відповідь на цей запит була приголомшлива: "на прохання можна отримати відмову".

Нагадаємо, що найбільша кількість скарг за порушення мовного закону, припадає на чотири регіони: Київ, Харківщину, Одещину та Дніпропетровщину.

Також до цього ми розповідали, що у Харкові водій служби таксі Bolt нахамив пасажирці, яка попросила вимкнути музику російського виконавця.