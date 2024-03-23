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Взрывы в Харькове — Терехов заявил об обстреле

23 марта 2024 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Харькове — Терехов заявил об обстреле
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались вечером, 23 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в субботу, 23 марта.

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Терехов заявил, что Харьков снова под обстрелом россиян.

"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" — подчеркнул он.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.

Также ночью враг совершил пуски дронов с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 31 из 34 воздушных целей.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
воздушная тревога

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