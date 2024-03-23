Взрывы в Харькове — Терехов заявил об обстреле
Взрывы в Харькове раздались вечером, 23 марта. Сейчас там объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты обстреливают город.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в субботу, 23 марта.
Взрывы в Харькове
Терехов заявил, что Харьков снова под обстрелом россиян.
"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" — подчеркнул он.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.
Также ночью враг совершил пуски дронов с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 31 из 34 воздушных целей.
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