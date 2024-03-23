У Харкові під час повторного удару дроном постраждали рятувальник та поліцейський

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на суботу, 23 березня, атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини у Telegram.

Читайте також:

Атака дронів на Харків 23 березня

Так, опівночі через ворожий удар дроном по Харкову в триповерховій будівлі сталася пожежа на площі 150 кв.м. На місце відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці росіяни завдали повторного удару безпілотником, внаслідок чого був поранений співробітник ДСНС та поліцейський.

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Крім того, пошкоджено два автомобілі ДСНС.

Пошкоджений автомобіль. Фото: ДСНС

Пошкоджений автомобіль. Фото: ДСНС

"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", — наголосили в ДСНС.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі ворог здійснив пуски дронів з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 31 з 34 повітряних цілей.

Також ми писали, що через ракетну атаку по Харкову 22 березня майже 700 тис. жителів залишалися без електроенергії.