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У Харкові під час повторного удару дроном постраждали рятувальник та поліцейський

23 березня 2024 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові під час повторного удару дроном постраждали рятувальник та поліцейський
Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на суботу, 23 березня, атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини у Telegram.

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Так, опівночі через ворожий удар дроном по Харкову в триповерховій будівлі сталася пожежа на площі 150 кв.м. На місце відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

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Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці росіяни завдали повторного удару безпілотником, внаслідок чого був поранений співробітник ДСНС та поліцейський.

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Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Крім того, пошкоджено два автомобілі ДСНС.

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Пошкоджений автомобіль. Фото: ДСНС
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Пошкоджений автомобіль. Фото: ДСНС

"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", — наголосили в ДСНС.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі ворог здійснив пуски дронів з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 31 з 34 повітряних цілей.

Також ми писали, що через ракетну атаку по Харкову 22 березня майже 700 тис. жителів залишалися без електроенергії. 

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війна в Україні