У Харкові під час повторного удару дроном постраждали рятувальник та поліцейський
Російські загарбники в ніч на суботу, 23 березня, атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини у Telegram.
Атака дронів на Харків 23 березня
Так, опівночі через ворожий удар дроном по Харкову в триповерховій будівлі сталася пожежа на площі 150 кв.м. На місце відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.
Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці росіяни завдали повторного удару безпілотником, внаслідок чого був поранений співробітник ДСНС та поліцейський.
Крім того, пошкоджено два автомобілі ДСНС.
"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", — наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, вночі ворог здійснив пуски дронів з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 31 з 34 повітряних цілей.
Також ми писали, що через ракетну атаку по Харкову 22 березня майже 700 тис. жителів залишалися без електроенергії.
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