Вибухи у Харкові — Терехов заявив про обстріл

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 23 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у суботу, 23 березня.

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Терехов заявив, що Харків знову під обстрілом росіян.

"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" — наголосив він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.

Також вночі ворог здійснив пуски дронів з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 31 з 34 повітряних цілей.