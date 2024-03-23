Вибухи у Харкові — Терехов заявив про обстріл
Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 23 березня. Наразі там оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти обстрілюють місто.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у суботу, 23 березня.
Вибухи в Харкові
Терехов заявив, що Харків знову під обстрілом росіян.
"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" — наголосив він.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.
Також вночі ворог здійснив пуски дронів з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 31 з 34 повітряних цілей.
Читайте Новини.LIVE!