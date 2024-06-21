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Взрывы в Харьковской области — оккупанты ранили мужчину

21 июня 2024 10:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрелы Харьковской области в течение суток — что известно
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. В результате атаки враг ранил мужчину.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 21 июня.

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В 06:33 под удар врага попало село Кругляковка. Из-за обстрела в частном домовладении разрушена летняя кухня и хозяйственные постройки, также поврежден дом.

В четверг 21 июня в 02:55-03:12 оккупанты били по Боровой. В результате авиационного обстрела повреждены семь домов, автомобиль, а также пристройка к магазину. 

Синегубов рассказал, что в 16:45 враг атаковал Русские Тишки. В результате обстрела получил ранения мужчина.

А в среду, 20 июня, оккупанты обстреливали Купянск. Они повредили частное домовладение.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешны.

"16 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степной Новоселовки, Синьковка, Стельмаховка и Песчаного подразделения Сил обороны отбили 15 наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку Стельмаховки продолжается бой", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в ночь на 21 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг пытался нанести удары ракетами, однако силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.

Также 20 июня россияне обстреляли кассетными боеприпасами поселки в Донецкой области. В результате вражеских ударов три человека погибли и четверо получили ранения, среди них ребенок.

война
взрыв
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов

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