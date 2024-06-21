Обстріли Харківської області протягом доби — що відомо

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Внаслідок атаки ворог поранив чоловіка.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 21 червня.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

О 06:33 під удар ворога потрапило село Кругляківка. Через обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок.

У п'ятницю, 21 червня, о 02:55-03:12 окупанти били по Боровій. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено сім будинків, автомобіль, а також прибудову до магазину.

Синєгубов розповів, що о 16:45 ворог атакував Руські Тишки. Внаслідок обстрілу дістав поранення чоловік.

А у четвер, 20 червня, окупанти обстрілювали Куп'янськ. Вони пошкодили приватне домоволодіння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безрезультатними.

"16 разів ворог атакував наші позиції на Купʼянському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 21 червня вкотре атакували Україну ракетами. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак сили протиповітряної оборони збили всі цілі загарбників.

Також 20 червня росіяни обстріляли касетними боєприпасами селища в Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів три людини загинули та четверо отримали поранення, серед них є дитина.