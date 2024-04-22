Взрывы в Харькове — Терехов рассказал, куда целили оккупанты
22 апреля 2024 16:57
Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: "Гвара Медиа"
Взрывы в Харькове раздались днем, 22 апреля. Российские оккупанты обстреливали город. Пока неизвестно, пострадали ли люди.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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По словам Терехова, оккупанты целили по инфраструктурному объекту.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — добавил он.
Напомним, в ночь на 22 апреля враг направил на Одесскую область ударные беспилотники и разведывательный дрон. Вследствие ударов в области есть повреждения инфраструктуры в жилом районе.
Также Черниговскую и Сумскую области за прошедшие сутки обстреляли 68 раз. Враг использовал весь имеющийся арсенал вооружения.
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