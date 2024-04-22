У Харкові пролунали вибухи

Вибух у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові в понеділок вдень, 22 квітня, було чутно вибухи. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові 22 квітня

О 16:37 в соцмережах повідомили про вибух в Харкові. Водночас зазначалося, що є загроза застосування окупантами КАБів.

Раніше Повітряні сили заявили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Також громадян попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 16:50 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом 20 квітня росіяни завдали по 15 населених пунктах Харківщини артилерійських та мінометних ударів. Внаслідок обстрілів у Вовчанську загинуло двоє цивільних чоловіків, ще двоє громадян отримали поранення.

Також ми писали, що у Харкові судили охоронця, який передав російським окупантам дані про українських захисників, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків.