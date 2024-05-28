Издательство Vivat обнародовало список книг, которые Россия сожгла в Харькове

Последствия российской атаки на типографию в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В издательстве Vivat поделились списком книг, сгоревших в результате российского ракетного удара по типографии в Харькове. Это книги украинских авторов, детские издания, новинки мировых бестселлеров, а также дополнительные тиражи популярных изданий.

Об этом издательство Vivat сообщает на своей странице Facebook.

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Список неполный, говорят издатели. Еще более 10 книг — в статусе "нет информации", но, скорее всего, они тоже уничтожены.

Уничтоженные книги украинских авторов:

"Сражаться нельзя отступить" Павла Белянского,

"Охотники за счастьем" Валерия Пузика,

"Подпольное государство" Андрея Кокотюхи,

"Изумруд княгини Несвицкой" Александра Ирванца,

"Все мои Ключи и Гайя. Огонь Севера" Натальи Матолинец,

"Слова и шары" Наталии Корниенко,

"Мотанка".

Фото: Facebook/Vivat

Фото: Facebook/Vivat

Фото: Facebook/Vivat 1/3 ​ 3

Это должны быть новинки мировых бестселлеров:

"Смешно, что ты спросил",

"Брачный портрет",

"Нора изменяет сценарий".

Детские книги:

"Сказки бесстрашных девушек",

"Клубочек мчится на помощь",

"Гаксли и Оладик мчатся на помощь",

"Большая книга фей и принцесс",

"Один против всех",

"Герои греческой мифологии",

"Фрея и бесстрашные. К бою".

Напомним, гендиректор Vivat призвала поддержать разбомбленную россиянами типографию "Фактор-Друк".

Также мы сообщали, что на месте уничтоженной типографии побывал президент Украины Владимир Зеленский.