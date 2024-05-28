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Издательство Vivat обнародовало список книг, которые Россия сожгла в Харькове

28 мая 2024 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Издательство Vivat обнародовало список книг, которые Россия сожгла в Харькове
Последствия российской атаки на типографию в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В издательстве Vivat поделились списком книг, сгоревших в результате российского ракетного удара по типографии в Харькове. Это книги украинских авторов, детские издания, новинки мировых бестселлеров, а также дополнительные тиражи популярных изданий.

Об этом издательство Vivat сообщает на своей странице Facebook.

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Список неполный, говорят издатели. Еще более 10 книг — в статусе "нет информации", но, скорее всего, они тоже уничтожены.

Уничтоженные книги украинских авторов:

  • "Сражаться нельзя отступить" Павла Белянского,
  • "Охотники за счастьем" Валерия Пузика,
  • "Подпольное государство" Андрея Кокотюхи,
  • "Изумруд княгини Несвицкой" Александра Ирванца,
  • "Все мои Ключи и Гайя. Огонь Севера" Натальи Матолинец,
  • "Слова и шары" Наталии Корниенко,
  • "Мотанка".
  • Уничтоженные книги в типографии в Харькове
    Фото: Facebook/Vivat
  • Уничтоженные книги в типографии в Харькове
    Фото: Facebook/Vivat
  • Уничтоженные книги в типографии в Харькове
    Фото: Facebook/Vivat
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Это должны быть новинки мировых бестселлеров:

  • "Смешно, что ты спросил",
  • "Брачный портрет",
  • "Нора изменяет сценарий".

Детские книги:

  • "Сказки бесстрашных девушек",
  • "Клубочек мчится на помощь",
  • "Гаксли и Оладик мчатся на помощь",
  • "Большая книга фей и принцесс",
  • "Один против всех",
  • "Герои греческой мифологии",
  • "Фрея и бесстрашные. К бою".

Напомним, гендиректор Vivat призвала поддержать разбомбленную россиянами типографию "Фактор-Друк".

Также мы сообщали, что на месте уничтоженной типографии побывал президент Украины Владимир Зеленский.

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