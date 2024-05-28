Издательство Vivat обнародовало список книг, которые Россия сожгла в Харькове
В издательстве Vivat поделились списком книг, сгоревших в результате российского ракетного удара по типографии в Харькове. Это книги украинских авторов, детские издания, новинки мировых бестселлеров, а также дополнительные тиражи популярных изданий.
Об этом издательство Vivat сообщает на своей странице Facebook.
Всего сгорело 50 тысяч книг
Список неполный, говорят издатели. Еще более 10 книг — в статусе "нет информации", но, скорее всего, они тоже уничтожены.
Уничтоженные книги украинских авторов:
- "Сражаться нельзя отступить" Павла Белянского,
- "Охотники за счастьем" Валерия Пузика,
- "Подпольное государство" Андрея Кокотюхи,
- "Изумруд княгини Несвицкой" Александра Ирванца,
- "Все мои Ключи и Гайя. Огонь Севера" Натальи Матолинец,
- "Слова и шары" Наталии Корниенко,
- "Мотанка".
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Фото: Facebook/Vivat
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Фото: Facebook/Vivat
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Фото: Facebook/Vivat
Это должны быть новинки мировых бестселлеров:
- "Смешно, что ты спросил",
- "Брачный портрет",
- "Нора изменяет сценарий".
Детские книги:
- "Сказки бесстрашных девушек",
- "Клубочек мчится на помощь",
- "Гаксли и Оладик мчатся на помощь",
- "Большая книга фей и принцесс",
- "Один против всех",
- "Герои греческой мифологии",
- "Фрея и бесстрашные. К бою".
Напомним, гендиректор Vivat призвала поддержать разбомбленную россиянами типографию "Фактор-Друк".
Также мы сообщали, что на месте уничтоженной типографии побывал президент Украины Владимир Зеленский.
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