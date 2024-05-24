Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Знищення друкарні у Харкові — Зеленський побував на місці ракетного удару arrow

Знищення друкарні у Харкові — Зеленський побував на місці ракетного удару

24 травня 2024 15:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський побував у харківській друкарні, яку атакувала Росія 23 травня
Президент України Володимир Зеленський на місці удару. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 травня, під час візиту до Харкова побував на місці вчорашнього ракетного удару. Під час обстрілу росіяни знищили друкарню в місті.

Про це пресслужба українського лідера повідомила у Telegram.

Читайте також:

Знищення друкарні у Харкові під час ракетної атаки 23 травня

Президент зауважив, що вчора внаслідок російського ракетного удару по друкарні у Харкові загинуло семеро людей та ще 21 людина зазнала поранень. Виробничий комплекс було зруйновано, там знищено десятки тисяч книжок — багато дитячої літератури, навчальних посібників та підручників.

"Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла. Дякую всім, хто допомагає нашим людям! Дякую всім, хто захищає Україну!", — зазначив Зеленський.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, у Харкові Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки та підготовки до опалювального сезону.

Також Зеленський показав жахливі кадри наслідків російських ракетних ударів по Харкову 23 травня. Там зруйнована друкарня і спалено 50 тис. книг, є загиблі та поранені.

Володимир Зеленський
Харків
обстріли
війна в Україні
Росія
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра