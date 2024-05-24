Зеленський побував у харківській друкарні, яку атакувала Росія 23 травня

Знищення друкарні у Харкові — Зеленський побував на місці ракетного удару
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 травня, під час візиту до Харкова побував на місці вчорашнього ракетного удару. Під час обстрілу росіяни знищили друкарню в місті.
Про це пресслужба українського лідера повідомила у Telegram.
Знищення друкарні у Харкові під час ракетної атаки 23 травня
Президент зауважив, що вчора внаслідок російського ракетного удару по друкарні у Харкові загинуло семеро людей та ще 21 людина зазнала поранень. Виробничий комплекс було зруйновано, там знищено десятки тисяч книжок — багато дитячої літератури, навчальних посібників та підручників.
"Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла. Дякую всім, хто допомагає нашим людям! Дякую всім, хто захищає Україну!", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у Харкові Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки та підготовки до опалювального сезону.
Також Зеленський показав жахливі кадри наслідків російських ракетних ударів по Харкову 23 травня. Там зруйнована друкарня і спалено 50 тис. книг, є загиблі та поранені.
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