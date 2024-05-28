Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, які Росія спалила у Харкові

Наслідки російської атаки на друкарню у Харкові. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

У видавництві Vivat поділилися списком книг, які сгоріли внаслідок російського ракетного удару по друкарні у Харкові. Це книжки українських авторів, дитячі видання, новинки світових бестселлерів, а також додаткові наклади популярних видань.

Про це видавнцтво Vivat повідомляє на своїй сторінці Facebook.

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Список — неповний, кажуть видавці. Ще понад 10 книжок — у статусі "немає інформації", але, швидше за все, вони теж знищені.

Знищені книжки українських авторів:

"Битися не можна відступити" Павла Белянського,

"Мисливці за щастям" Валерія Пузіка,

"Підпільна держава" Андрія Кокотюхи,

"Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця,

"Всі мої Ключі і Ґайя. Вогонь Півночі" Наталії Матолінець,

"Слова і кулі" Наталії Корнієнко,

"Мотанка".

Фото: Facebook/Vivat

Фото: Facebook/Vivat

Фото: Facebook/Vivat 1 / 3

Це мали бути новинки світових бестселерів:

"Смішно, що ти спитав",

"Шлюбний портрет",

"Нора змінює сценарій".

Дитячі книжки:

"Казки безстрашних дівчат",

"Клубочок мчить на допомогу",

"Гакслі та Оладик мчать на допомогу",

"Велика книга фей і принцес",

"Один проти всіх",

"Герої грецької міфології",

"Фрея та безстрашні. До бою".

Нагадаємо, гендиректор Vivat закликала підтримати розбомблену росіянами друкарню "Фактор-Друк".

Також ми повідомляли, що на місці знищеної друкарні побував Президент України Володимир Зеленський.