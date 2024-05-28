Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, які Росія спалила у Харкові
У видавництві Vivat поділилися списком книг, які сгоріли внаслідок російського ракетного удару по друкарні у Харкові. Це книжки українських авторів, дитячі видання, новинки світових бестселлерів, а також додаткові наклади популярних видань.
Про це видавнцтво Vivat повідомляє на своїй сторінці Facebook.
Всього згоріло 50 тисяч книжок
Список — неповний, кажуть видавці. Ще понад 10 книжок — у статусі "немає інформації", але, швидше за все, вони теж знищені.
Знищені книжки українських авторів:
- "Битися не можна відступити" Павла Белянського,
- "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка,
- "Підпільна держава" Андрія Кокотюхи,
- "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця,
- "Всі мої Ключі і Ґайя. Вогонь Півночі" Наталії Матолінець,
- "Слова і кулі" Наталії Корнієнко,
- "Мотанка".
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Фото: Facebook/Vivat
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Фото: Facebook/Vivat
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Фото: Facebook/Vivat
Це мали бути новинки світових бестселерів:
- "Смішно, що ти спитав",
- "Шлюбний портрет",
- "Нора змінює сценарій".
Дитячі книжки:
- "Казки безстрашних дівчат",
- "Клубочок мчить на допомогу",
- "Гакслі та Оладик мчать на допомогу",
- "Велика книга фей і принцес",
- "Один проти всіх",
- "Герої грецької міфології",
- "Фрея та безстрашні. До бою".
Нагадаємо, гендиректор Vivat закликала підтримати розбомблену росіянами друкарню "Фактор-Друк".
Також ми повідомляли, що на місці знищеної друкарні побував Президент України Володимир Зеленський.
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