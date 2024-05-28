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Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, які Росія спалила у Харкові

28 травня 2024 05:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, які Росія спалила у Харкові
Наслідки російської атаки на друкарню у Харкові. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У видавництві Vivat поділилися списком книг, які сгоріли внаслідок російського ракетного удару по друкарні у Харкові. Це книжки українських авторів, дитячі видання, новинки світових бестселлерів, а також додаткові наклади популярних видань.  

Про це видавнцтво Vivat повідомляє на своїй сторінці Facebook. 

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Список — неповний, кажуть видавці. Ще понад 10 книжок — у статусі "немає інформації", але, швидше за все, вони теж знищені.

Знищені книжки українських авторів:

  • "Битися не можна відступити" Павла Белянського,
  • "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка,
  • "Підпільна держава" Андрія Кокотюхи,
  • "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця,
  • "Всі мої Ключі і Ґайя. Вогонь Півночі" Наталії Матолінець,
  • "Слова і кулі" Наталії Корнієнко,
  • "Мотанка".
  • Знищені книжки у друкарні в Харкові
    Фото: Facebook/Vivat
  • Знищені книжки у друкарні в Харкові
    Фото: Facebook/Vivat
  • Знищені книжки у друкарні в Харкові
    Фото: Facebook/Vivat
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Це мали бути новинки світових бестселерів:

  • "Смішно, що ти спитав",
  • "Шлюбний портрет",
  • "Нора змінює сценарій".

Дитячі книжки:

  • "Казки безстрашних дівчат",
  • "Клубочок мчить на допомогу",
  • "Гакслі та Оладик мчать на допомогу",
  • "Велика книга фей і принцес",
  • "Один проти всіх",
  • "Герої грецької міфології",
  • "Фрея та безстрашні. До бою".

Нагадаємо, гендиректор Vivat закликала підтримати розбомблену росіянами друкарню "Фактор-Друк"

Також ми повідомляли, що на місці знищеної друкарні побував Президент України Володимир Зеленський. 

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