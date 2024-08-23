Графики отключения света в Харькове на 23 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Энергетики чинят электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Графики отключений света в Харькове в пятницу, 23 августа, применять не будут. Свет в городе будет на протяжении всех суток.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз касательно отключений света в Харькове на 23 августа

Энергетики отметили, что меры ограничения потребления на пятницу, 23 августа, не прогнозируются ни в одной из областей Украины. Харьковская также не исключение.

В случае изменения ситуации о применении отключений сообщат дополнительно.

В то же время отмена ограничений не означает полного налаживания ситуации с электроснабжением. Граждан призывают потреблять энергию бережливо на протяжении всех суток. Если возникнет дефицит в энергосистеме, отключения будут действовать снова.

Ситуация с энергоснабжением в Харьковской области и Украине

Накануне, в четверг, 22 августа, в Харьковской области без света осталось около 40 тысяч потребителей. Причиной обесточивания стали боевые действия

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что осенью в Украине снова будут действовать почасовые графики отключения света. По его мнению, этого не удастся избежать, потому что после начала отопительного сезона потребление вырастет по меньшей мере на треть.