Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Отключение света в Харькове — в какие часы не будет электроэнергии сегодня arrow

Отключение света в Харькове — в какие часы не будет электроэнергии сегодня

23 августа 2024 00:17
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове на 23 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"
Энергетики чинят электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Харькове в пятницу, 23 августа, применять не будут. Свет в городе будет на протяжении всех суток.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:
Как будут отключать свет в Украине 23 августа
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз касательно отключений света в Харькове на 23 августа

Энергетики отметили, что меры ограничения потребления на пятницу, 23 августа, не прогнозируются ни в одной из областей Украины. Харьковская также не исключение.

В случае изменения ситуации о применении отключений сообщат дополнительно.

В то же время отмена ограничений не означает полного налаживания ситуации с электроснабжением. Граждан призывают потреблять энергию бережливо на протяжении всех суток. Если возникнет дефицит в энергосистеме, отключения будут действовать снова.

Ситуация с энергоснабжением в Харьковской области и Украине

Накануне, в четверг, 22 августа, в Харьковской области без света осталось около 40 тысяч потребителей. Причиной обесточивания стали боевые действия

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что осенью в Украине снова будут действовать почасовые графики отключения света. По его мнению, этого не удастся избежать, потому что после начала отопительного сезона потребление вырастет по меньшей мере на треть.

Также важные новости дня по теме:

электроэнергия Харьковская область Харьков отключения света Электричество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Исключен или снят с военного учета — кому могут вручить повестку

00:23 Много часов со светом — как будут отключать электричество во Львове сегодня

00:17 Отключение света в Харькове — в какие часы не будет электроэнергии сегодня

00:05 Анонс ограничений — в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет в Украине сегодня

00:04 В Пентагоне заявили, что не против использования американского оружия во время Курской операции

22 августа 2024

23:59 Паром в порту "Кавказ" был уничтожен украинской ракетой "Нептун" — УП

23:53 Украл у мужчины с инвалидностью банковскую карту — как суд наказал злоумышленника

23:52 Венгрия "умоляет" Украину отменить эмбарго на нефть из РФ — предлагает хитрый план

23:38 Кулеба анонсировал создание системы е-Консул — как она поможет украинцам за границей

23:35 Последствия атаки СБУ на аэродром "Мариновка" в России — появились спутниковые снимки

00:30 Исключен или снят с военного учета — кому могут вручить повестку

00:23 Много часов со светом — как будут отключать электричество во Львове сегодня

00:17 Отключение света в Харькове — в какие часы не будет электроэнергии сегодня

00:05 Анонс ограничений — в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет в Украине сегодня

00:04 В Пентагоне заявили, что не против использования американского оружия во время Курской операции

22 августа 2024

23:59 Паром в порту "Кавказ" был уничтожен украинской ракетой "Нептун" — УП

23:53 Украл у мужчины с инвалидностью банковскую карту — как суд наказал злоумышленника

23:52 Венгрия "умоляет" Украину отменить эмбарго на нефть из РФ — предлагает хитрый план

23:38 Кулеба анонсировал создание системы е-Консул — как она поможет украинцам за границей

23:35 Последствия атаки СБУ на аэродром "Мариновка" в России — появились спутниковые снимки

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку