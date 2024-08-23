Графіки відключення світла в Харкові на 23 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Відключення світла в Харкові — в які години не буде електроенергії сьогодні
Графіки відключень світла в Харкові в п'ятницю, 23 серпня, не застосовуватимуть. Світло в місті буде протягом усієї доби.
Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Прогноз щодо відключень світла в Харкові на 23 серпня
Енергетики зазначили, що заходи обмеження споживання на п'ятницю, 23 серпня, не прогнозуються в жодній з областей України. Харківська також не є виключенням.
У разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково.
Водночас скасування обмежень не означає повне налагодження ситуації з електропостачанням. Громадян закликають споживати енергію ощадливо впродовж усієї доби. Якщо виникне дефіцит в енергосистемі, відключення діятимуть знову.
Ситуація з електропостачання в Харківській області та Україні
Напередодні, у четвер, 22 серпня, у Харківській області без світла залишилися майже 40 тисяч споживачів. Причиною знеструмлення стали бойові дії
Раніше експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що восени в Україні знову діятимуть погодинні графіки відключення світла. На його думку, цього не вдасться уникнути, бо після початку опалювального сезону споживання зросте щонайменше на третину.
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