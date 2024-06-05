Ситуация в Харькове сегодня

Ликвидация последствий взрывов в Харькове. Фото: Национальная полиция

Удары по Харькову со стороны россиян значительно уменьшились, так как западные партнеры позволили бить своим оружием по территории РФ. Харьковчан расспросили о целесообразности ядерного оружия в Украине и как ВСУ уничтожают российские С-300.

Об этом и не только в эфире Новини.LIVE из Харькова рассказал журналист Богдан Затула в среду, 5 июня.

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Ситуация в Харькове и области

"Прошлая ночь в городе стала второй относительно тихой за последнее время. Хотя местные жители могли видеть вспышки и слышать взрывы из-за продолжения боевых действий в окрестностях города. Воздушную тревогу в Харькове объявляли в пять утра", — отметил журналист в эфире.

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, комментируя уменьшение обстрелов от россиян, объяснил это тем, что западные партнеры позволили Украине наносить удары по пусковым установкам россиян, которые расположены в Харьковской области вдоль границы.

Также он отметил, что наши воины уничтожили несколько установок С-300, поэтому город последние две ночи может спать спокойно, ведь тревоги объявляют только перед угрозой ударов КАБами и вылетом российских истребителей.

Журналист напомнил, что в воскресенье, 2 июня, прошло 28 лет с момента, как Украина потеряла статус ядерного государства. Именно поэтому горожан опросили, нужно ли возвращать нашей стране ядерный статус. Все опрошенные согласились, что если бы у Украины было такое вооружение, то россияне не напали бы и такие средства нужны только для защиты.

Также в эфире озвучили курс доллара и евро в Харькове: покупка доллара — 40,73 грн, продажа — 42 грн, покупка евро — 44,5 грн, продажа — 44,73 грн.

Средняя стоимость горючего марки А-95 — 55,7 грн, газа — 26,55 грн, ГП — 52,75 грн.

Погода в Харькове будет облачной, возможны дожди, максимальная температура в течение дня +27 °C.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в настоящее время в городе проживает более миллиона человек, а также переселенцы с территорий, где ведутся бои. Однако, по его словам, многие жители выехали из Харькова из-за усиленных вражеских обстрелов.

Городской глава также сообщил, что у города нет ни одного источника собственной генерации электроэнергии.