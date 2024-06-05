Ситуація в Харкові сьогодні

Ліквідація наслідків вибухів у Харкові. Фото: Національна поліція

Ударів по Харкову з боку росіян значно поменшало, так як західні партнери дозволили бити своєю зброєю по території РФ. Харків'ян розпитали про доцільність ядерної зброї в Україні та як ЗСУ нищать російські С-300.

Про все це і не тільки в ефірі Новини.LIVE із Харкова розповів журналіст Богдан Затула в середу, 5 червня.

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"Минула ніч у місті стала другою відносно тихою за останній час. Хоча місцеві мешканці могли бачити спалахи та чути вибухи через продовження бойових дій на околицях міста. Повітряну тривогу в Харкові оголошували о п'ятій ранку", — зазначив журналіст в ефірі.

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, коментуючи зменшення обстрілів від росіян, пояснив це тим, що західні партнери дозволили Україні наносити удари по пускових установках росіян, які розташовані у Харківській області вздовж кордону.

Також він зазначив, що наші воїни знищили кілька установок С-300, саме тому місто останні дві ночі може спати спокійно, адже тривоги оголошують тільки перед загрозою ударів КАБами та вильотом російських винищувачів.

Журналіст нагадав, що у неділю, 2 червня минуло 28 років з моменту, як Україна втратила статус ядерної держави. Саме тому містян опитали, чи потрібно повертати нашій країні ядерний статус. Всі опитані погодились, що якщо б в України було таке озброєння, то росіяни не напали б і такі засоби потрібні лише для захисту.

Також в ефірі озвучили курс долара та євро у Харкові: покупка долара — 40,73 грн, продаж — 42 грн, покупка євро — 44,5 грн, продаж — 44,73 грн.

Середня вартість пального марки А-95 — 55,7 грн, газу — 26,55 грн, ДП — 52,75 грн.

Погода в Харкові буде хмарною, можливі дощі, максимальна температура протягом дня +27 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що наразі в місті проживає понад мільйон людей, а також переселенці з територій, де ведуться бої. Однак за його словами, багато мешканців виїхали з Харкова через посилені ворожі обстріли.

Міський голова також повідомив, що у міста немає жодного джерела власної генерації електроенергії.