Войска РФ снова терроризировали Харьковскую область: есть серьезные разрушения

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: Суспільне Харків

Российские войска снова терроризировали Харьковскую область. За последние 24 часа оккупанты, используя различное военное оборудование, атаковали поселки в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Купянском, Лозовском и Изюмском районах.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов сообщил, что среди тех мест, которые подверглись атаке, были Купянск, Волчанск, Гурьев Казачок, Гранов и многие другие.

В прошедший вечер город Первомайский в Лозовском районе стал мишенью для боевых дронов противника. В результате был поврежден складской комплекс, что вызвало пожар. Жертв удалось избежать.

В городе Купянск ракетные системы залпового огня нанесли ущерб двум жилым домам. В селе Подолы этого же района в результате обстрелов загорелась лесная зона.

В населенном пункте Казачья Лопань в Харьковском районе было повреждено жилище, а также линии электропередачи. В населенном пункте Вильча, расположенном в Чугуевском районе, не менее трех домов были повреждены в ходе военных действий.

Напомним, что комиссии, работающие в общинах, приняли решение о предоставлении 822 компенсаций по программе єВідновлення на общую сумму более 62 млн грн. Средства получат жители всех семи районов Харьковщины.