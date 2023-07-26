Войска РФ снова терроризировали Харьковскую область: есть серьезные разрушения
Российские войска снова терроризировали Харьковскую область. За последние 24 часа оккупанты, используя различное военное оборудование, атаковали поселки в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Купянском, Лозовском и Изюмском районах.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно про обстрелы Харьковской области
Синегубов сообщил, что среди тех мест, которые подверглись атаке, были Купянск, Волчанск, Гурьев Казачок, Гранов и многие другие.
В прошедший вечер город Первомайский в Лозовском районе стал мишенью для боевых дронов противника. В результате был поврежден складской комплекс, что вызвало пожар. Жертв удалось избежать.
В городе Купянск ракетные системы залпового огня нанесли ущерб двум жилым домам. В селе Подолы этого же района в результате обстрелов загорелась лесная зона.
В населенном пункте Казачья Лопань в Харьковском районе было повреждено жилище, а также линии электропередачи. В населенном пункте Вильча, расположенном в Чугуевском районе, не менее трех домов были повреждены в ходе военных действий.
Напомним, что комиссии, работающие в общинах, приняли решение о предоставлении 822 компенсаций по программе єВідновлення на общую сумму более 62 млн грн. Средства получат жители всех семи районов Харьковщины.