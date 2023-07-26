Війська РФ знову тероризували Харківську область: є серйозні руйнування
Російські війська знову тероризували Харківську область. За останні 24 години окупанти, використовуючи різне військове обладнання, атакували селища у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо про обстріл Харківської області
Синєгубов повідомив, що серед тих місць, які зазнали атаки, були Куп'янськ, Вовчанськ, Гур'єв Козачок, Гранов та багато інших.
Минулого вечора місто Первомайський у Лозівському районі стало мішенню для бойових дронів супротивника. Внаслідок цього було пошкоджено складський комплекс, що викликало пожежу. Жертв вдалося уникнути.
У місті Куп'янськ ракетні системи залпового вогню завдали шкоди двом житловим будинкам. У селі Подоли цього ж району внаслідок обстрілу спалахнула лісова зона.
У населеному пункті Козача Лопань у Харківському районі було пошкоджено житло, а також лінії електропередач. У населеному пункті Вільча, що у Чугуївському районі, щонайменше трьох будинків було пошкоджено під час військових дій.
Нагадаємо, що комісії, які працюють у громадах, ухвалили рішення про надання 822 компенсацій за програмою єВідновлення на загальну суму понад 62 млн грн. Кошти отримають мешканці всіх семи районів Харківщини.