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Війська РФ знову тероризували Харківську область: є серйозні руйнування

26 липня 2023 11:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Війська РФ знову тероризували Харківську область: є серйозні руйнування
Наслідки обстрілу на Харківщині. Фото: Суспільне Харків
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська знову тероризували Харківську область. За останні 24 години окупанти, використовуючи різне військове обладнання, атакували селища у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов повідомив, що серед тих місць, які зазнали атаки, були Куп'янськ, Вовчанськ, Гур'єв Козачок, Гранов та багато інших.

Минулого вечора місто Первомайський у Лозівському районі стало мішенню для бойових дронів супротивника. Внаслідок цього було пошкоджено складський комплекс, що викликало пожежу. Жертв вдалося уникнути.

У місті Куп'янськ ракетні системи залпового вогню завдали шкоди двом житловим будинкам. У селі Подоли цього ж району внаслідок обстрілу спалахнула лісова зона.

У населеному пункті Козача Лопань у Харківському районі було пошкоджено житло, а також лінії електропередач. У населеному пункті Вільча, що у Чугуївському районі, щонайменше трьох будинків було пошкоджено під час військових дій.

Нагадаємо, що комісії, які працюють у громадах, ухвалили рішення про надання 822 компенсацій за програмою єВідновлення на загальну суму понад 62 млн грн. Кошти отримають мешканці всіх семи районів Харківщини.

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