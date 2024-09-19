Война в Украине — Третья штурмовая бригада уничтожила позиции россиян в Харьковской области

Украинские бойцы во время наступательных действий в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Военные Третьей штурмовой бригады зашли на позиции врага во время наступательных действий в Харьковской области. Бойцы уничтожили российских военных в ближнем бою.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Военные 3 ОШБр поделились видео, на котором зафиксированы активные боевые действия украинских военных на Харьковщине. На кадрах изображены выезды подразделения на позиции оккупантов, ближний бой и эвакуацию раненых под вражескими обстрелами.

"Выезд, ближний бой и двухсотые россияне — вайб войны в видео с Харьковщины", — отметили в бригаде.

Сообщается, что бойцы Третьей штурмовой, в частности, подразделения Meteo Combat и OnlyWars атаковали врага в условиях ближнего боя. Кадры также показывают точные действия украинских военных, которые уничтожили личный состав российских оккупантов.

"В безостановочной стрельбе бойцы положили личный состав врага, под вражеские разрывы эвакуировали раненых. Потому что силы в тяжелых боях добавляет священное "Україна, свята мати Героїв..." — говорится в сообщении.