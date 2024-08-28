Танк Оплот — Силы обороны показали боевую машину на Харьковщине

Украинский танк "Оплот" на фронте. Фото: facebook/Tretia.okrema.tankova.brygada

Бойцы Третьей танковой бригады показали украинский танк "Оплот", защищающий Харьковскую область. Это редкий образец отечественного вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба бригады и показала фото.

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"Лучший украинский танк "Оплот". Это защитники Харьковщины — Железная бригада", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения бригады

В то же время издание Defense Express подчеркнуло, несмотря на то, что бойцы Третьей танковой бригады не приводят деталей, само по себе это сообщение уже ценно, ведь это первое за все время полномасштабной войны против РФ упоминание о танке "Оплот" в боевых порядках Сил обороны Украины.

"До этого момента за все время полномасштабной войны танк "Оплот" в публичных источниках упоминался также довольно редко. Можем здесь вспомнить разве что заявление образца мая 2023 года от тогдашнего министра обороны Алексея Резникова о намерении заказать "Оплот" для ВСУ и запустить серийное производство этой машины", — говорится в материале.

Что известно об украинском танке "Оплот"

"Оплот" — это средний танк украинского производства, разработанный Харьковским конструкторским бюро машиностроения. Он предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетающих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.

Выполнение боевых задач этой машины возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40 °C до +55 °C, при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25 °C, высоте до 3000 метров над уровнем моря и запыленности воздуха, встречающегося во время эксплуатации.

Технические особенности танка: