Танк Оплот — Сили оборони показали бойову машину на Харківщині

Український танк "Оплот" на фронті. Фото: facebook/Tretia.okrema.tankova.brygada

Бійці Третьої танкової бригади показали український танк "Оплот", який захищає Харківську область. Це рідкісний зразок вітчизняного озброєння.

Про це повідомила пресслужба бригади та показала фото.

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"Найкращий український танк "Оплот". Це оборонці Харківщини — Залізна бригада", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису бригади

Водночас видання Defense Express наголосило, попри те, що бійці Третьої танкової бригади не наводять деталей, саме по собі це повідомлення уже є цінним, адже це перша за весь час повномасштабної війни проти РФ згадка про танк "Оплот" в бойових порядках Сил оборони України.

"До цього моменту за весь час повномасштабної війни танк "Оплот" в публічних джерелах згадувався також доволі рідко. Можемо тут пригадати хіба що заяву зразка травня 2023 року від тодішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова про намір замовити "Оплот" для ЗСУ та запустити серійне виробництво цієї машини", — йдеться у матеріалі.

Що відомо про український танк "Оплот"

"Оплот" — це середній танк українського виробництва, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Він призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.

Виконання бойових завдань цієї машини можливе за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури довкілля від -40 °C до +55 °C, за відносної вологості повітря до 98% при температурі +25° C, висоті до 3000 метрів над рівнем моря і запиленості повітря, що трапляється під час експлуатації.

Технічні особливості танка: