Офлайн-обучение в Лозовском районе Харьковщины не разрешили - в чем причина

Учащиеся на уроке. Иллюстративное фото: depositphotos

Совет обороны Харьковской области не разрешил местным органам власти в Лозовском районе принимать решение о очном обучении. Разрешение получили только в Красноградском районе.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов по итогам заседания в среду, 28 августа.

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На юге Харьковской области могут возобновить офлайн-обучение с 1 сентября. Такое решение было принято на Совете обороны Харьковщины.

"Сегодня Совет обороны Харьковской области дал разрешение органам местного самоуправления общинам, не находящимся на территории возможных боевых действий, самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников. Сейчас под такие критерии подпадает только Красноградский район", — говорит Синегубов.

В состав Красноградского района входят:

Зачепиловский поселковый совет

Кегичевский поселковый совет

Красноградский городской совет

Наталинский сельский совет

Сахновщинский поселковый совет

Старовировский сельский совет.

Следовательно, шесть общин могут возобновить обучение в школах, однако для этого нужно выполнить несколько условий:

Решение педагогического совета учебного заведения;

Согласие родителей соискателей образования;

Наличие в школе объекта фонда защитных построек гражданской защиты.

"Таким образом, в Красноградском районе, где не предусмотрены зоны возможных боевых действий, можно принимать решение об очном обучении при условии соблюдения указанных требований", — сказал глава ХОВА.

Как пояснил Синегубов, Красноградский район выведен из перечня территорий активных боевых действий, а Лозовский — нет.

"Это ограничение фактически сняли именно по Краснодарскому району. Это позволяет осуществить владельцам и руководителями того или иного учебного заведения принимать решения по организации и смешанной формы обучения, и офлайн обучения, то есть очной формы. Это касается и детских садов, это касается и школ, то есть это касается всего образования, кроме высшего образования", — прокомментировал Олег Синегубов.

По его словам, это решение приняло Министерство по реинтеграции: в отношении Лозовского района ждут решения о выводе его из зоны боевых действий.

Синегубов отметил, что учить детей в смешанном формате в Красноградском районе можно будет как в защитных сооружениях, так и в самых простых укрытиях.

"Они смогут использовать не только защитные сооружения, но и самые простые укрытия, но это будет по решению непосредственно учредителей и руководителей того или иного учебного заведения. У нас были неоднократные обращения, потому приняли такое решение", — сказал руководитель ОВА.