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Военный рассказал о ходе боевых действий на Харьковщине и ситуации в Волчанске

11 июня 2024 23:44
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Бои на Харьковщине - спикер ОСУВ "Хортица" описал ситуацию
Военные заряжают миномет. Фото иллюстративное: 93 ОМБр Холодный Яр
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Харьковской области Силы обороны контролируют ситуацию и сдерживают наступление российских захватчиков. Большая часть Волчанская остается под контролем украинских военных.

Об этом спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил в эфире канала "Мы-Украина" во вторник, 11 апреля.

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Силы обороны контролируют ситуацию в Харьковской области

Военный отметил, что сегодня российские захватчики совершили три атаки в районах районах Волчанска и Глубокого. Он отметил, что россияне проводят перегруппировку своих войск и активно используют против украинских защитников КАБы и неуправляемые ракеты.

"На том направлении тоже немало вражеской техники и личного состава было уничтожено. Силы обороны делают все, чтобы не дать врагу продвинуться. Большая часть Волчанска находится под контролем ВСУ", — рассказал Волошин.

Он добавил, что сейчас ВСУ стремятся не допускать продвижения россиян малыми группами и обрезают поставки и логистические маршруты врага, чтобы не дать ему закрепиться на оккупированных территориях.

Ранее мы сообщали, что, получив пакет помощи от США, Украина стабилизировала ситуацию с российским наступлением в Харьковской области. Вооруженные силы Украины продолжают удерживать линию фронта.

Напомним, что российская армия провалила попытку открыть второй фронт в Харьковской области. Украина начинает перехватывать инициативу.

Украина
оккупанты
Харьковская область
война в Украине
Россия
війна
ВСУ

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