Бої на Харківщині — речник ОСУВ "Хортиця" описав ситуацію

Військові заряджають міномет. Фото ілюстративне: 93 ОМБр Холодний Яр

В Харківській області Сили оборони контролюють ситуацію та стримують наступ російських загарбників. Більша частина Вовчанська залишається під контролем українських військових.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив в ефірі каналу "Ми-Україна" у вівторок, 11 квітня.

Читайте також:

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківщині

Військвий зазначив, що сьогодні російські загарбники здійснили три атаки в районах районах Вовчанська та Глибокого. Він зазначив, що росіяни проводять перегрупування своїх військ та активно використовують проти українських захисників КАБи та некеровані ракети.

"На тому напрямку теж чимало ворожої техніки та особового складу було знищено. Сили оборони роблять все, щоб не дати ворогу просунутися. Більша частина Вовчанська перебуває під контролем ЗСУ", — розповів Волошин.

Він додав, що наразі ЗСУ прагнуть не допускати просування росіян малими групами та обрізають постачання та логістичні маршрути ворога, щоб не дати йому закріпитися на окупованих територіях.

Раніше ми повідомляли, що, отримавши пакет допомоги від США, Україна стабілізувала ситуацію з російським наступом у Харківській області. Збройні сили України продовжують тримати лінію фронту.

Нагадуємо, що російська армія провалила спробу відкрити другий фронт у Харківській області. Натомість Україна починає перехоплювати ініціативу.