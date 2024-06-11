Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Військовий розповів про перебіг бойових дії на Харківщині та ситуацію у Вовчанську arrow

Військовий розповів про перебіг бойових дії на Харківщині та ситуацію у Вовчанську

11 червня 2024 23:44
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Бої на Харківщині — речник ОСУВ "Хортиця" описав ситуацію
Військові заряджають міномет. Фото ілюстративне: 93 ОМБр Холодний Яр
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Харківській області Сили оборони контролюють ситуацію та стримують наступ російських загарбників. Більша частина Вовчанська залишається під контролем українських військових.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив в ефірі каналу "Ми-Україна" у вівторок, 11 квітня.

Читайте також:

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківщині

Військвий зазначив, що сьогодні російські загарбники здійснили три атаки в районах районах Вовчанська та Глибокого. Він зазначив, що росіяни проводять перегрупування своїх військ та активно використовують проти українських захисників КАБи та некеровані ракети.

"На тому напрямку теж чимало ворожої техніки та особового складу було знищено. Сили оборони роблять все, щоб не дати ворогу просунутися. Більша частина Вовчанська перебуває під контролем ЗСУ", — розповів Волошин.

Він додав, що наразі ЗСУ прагнуть не допускати просування росіян малими групами та обрізають постачання та логістичні маршрути ворога, щоб не дати йому закріпитися на окупованих територіях.

Раніше ми повідомляли, що, отримавши пакет допомоги від США, Україна стабілізувала ситуацію з російським наступом у Харківській області. Збройні сили України продовжують тримати лінію фронту.

Нагадуємо, що російська армія провалила спробу відкрити другий фронт у Харківській області. Натомість Україна починає перехоплювати ініціативу.

Україна
окупанти
Харківська область
війна в Україні
Росія
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна