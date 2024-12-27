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Исключали с учета — на Харьковщине разоблачили схему в ТЦК и ВВК

27 декабря 2024 19:14
Евгения Брюховецкая - редактор
На Харьковщине провели 39 обысков в ТЦК и ВЛК - выявлены нарушения
Обыски в ТЦК. Иллюстративное фото: ГБР
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харьковской области провели 39 обысков в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссиях. Там работники "зарабатывали" на уклонистах.

Об этом сообщил Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в п'пятницу, 27 декабря.

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Известно, что работники ТЦК и ВВК злоупотребляли властью, действуя вместе в течение длительного времени и успели исключить из воинского учета людей, которые не имели на это оснований. Для этого они вносили ложные данные в документы, в результате чего мужчин признавали непригодными или ограниченно годными.

"Кроме того, эта же группа способствовала переправке мужчин через границу. Также проводили махинации с заработной платой – ее получали люди, которые не проходили службу", — отметил Болвинов.

На Харьковщине разоблачили злоупотребления в ТЦК и ВВК
Обыски у фигурантов. Фото: Telegram/ Сергей Болвинов

Еще участники схемы за деньги "решали вопросы" о мобилизации транспорта, который должен был бы отправиться на передовую. Правоохранители разоблачили участников и провели у них обыски: были изъяты деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы.

На имущество наложены аресты, сейчас изучается вся найденная документация, продолжаются допросы фигурантов. Под особым вниманием следователей — состояние и активы лиц с ТЦК и ВЛК.

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Скриншот поста Болвинова

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника КГГА, который получил 300 тысяч гривен пенсионных выплат. Для этого он подделал медицинскую справку, чтобы получить инвалидность.

Также в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России обнаружили около 1 000 пособников России.

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