На Харківщині провели 39 обшуків у ТЦК та ВЛК — виявлено порушення

Обшуки в ТЦК. Ілюстративне фото: ДБР

У Харківській області провели 39 обшуків у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарських комісіях. Там працівники "заробляли" на ухилянтах.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook у п'ятницю, 27 грудня.

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Відомо, що працівники ТЦК та ВЛК зловживали владою, діявши разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це підстав. Для цього вони вносили неправдиві дані в документи, внаслідок чого чоловіків визнавали непридатними або обмежено придатними.

"Крім того, ця ж група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Також проводили махінації із заробітною платою — її отримували люди, які не проходили службу", — зазначив Болвінов.

Обшуки у фігурантів. Фото: Telegram/ Сергій Болвінов

Ще учасники схеми за гроші "вирішували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би відправитися на передову. Правоохоронці викрили учасників та провели в них обшуки: було вилучено гроші та майно, військово-облікові та медичні документи.

На майно накладено арешти, наразі вивчається вся знайдена документація, тривають допити фігурантів. Під особливою увагою слідчих — статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК.

Скриншот допису Болвінова

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця КМДА, який отримав 300 тисяч гривень пенсійних виплат. Для цього він підробив медичну довідку, аби отримати інвалідність.

Також у Харківській області від початку повномасштабного вторгнення Росії виявили близько 1 000 посібників Росії.