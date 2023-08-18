Требовал деньги за помощь: в Харькове задержали директора КП при получении взятки

Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

В Харькове госслужащий потребовал 39 тыс. грн за оформление документов на дом. Правоохранители разоблачили мужчину при получении денег.

Об этом рассказывает полиция Харьковской области.

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Материалы дела

По данным следствия, являясь директором одного из коммунальных предприятий Харьковской области, мужчина в начале февраля прошлого года решил "в теневую" подзаработать денег. Он потребовал от женщины 15 тыс. грн за оформление технической документации на дом в Чугуевском районе. Согласившись на "соглашение", она передала дельцу деньги. Однако из-за начала вооруженной агрессии России документы женщина так и не получила.

В конце июля 2023 женщина снова обратилась к служащему и попросила передать документы на дом. Он привез документы, однако добавил, что она должна ему еще 12 тыс. грн.

"Получив сначала 5 тыс. грн, служащий решил увеличить сумму вознаграждения до 15 тыс. Злоумышленник предложил женщине перечислить остаток суммы 10 тыс. грн на банковскую карту жены", — рассказывают в полиции.

15 августа директор снова связался с женщиной и сообщил, что она обязана ему передать еще 12 тыс. грн за присвоение кадастрового номера земельному участку, на котором расположен дом. 17 августа делец встретился с ней в Харькове и получил очередной "транш", однако далеко убежать не получилось - его задержали правоохранители.

Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram 1/6 _ 6

Эксдиректору КП уведомлено о подозрении по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах предоставляющего неправомерную выгоду действия с использованием служебного положения, соединенного с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 36). и по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Харькове директора частного предприятия подозревают в завладении средствами . Во время строительных работ в военной части Харьковской области подозреваемые совершили злоупотребление и завладели 1,14 млн грн бюджетных средств, предназначенных на оборонные нужды.

Также мы писали о том, что в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей . По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.