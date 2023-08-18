Требовал деньги за помощь: в Харькове задержали директора КП при получении взятки
В Харькове госслужащий потребовал 39 тыс. грн за оформление документов на дом. Правоохранители разоблачили мужчину при получении денег.
Об этом рассказывает полиция Харьковской области.
Материалы дела
По данным следствия, являясь директором одного из коммунальных предприятий Харьковской области, мужчина в начале февраля прошлого года решил "в теневую" подзаработать денег. Он потребовал от женщины 15 тыс. грн за оформление технической документации на дом в Чугуевском районе. Согласившись на "соглашение", она передала дельцу деньги. Однако из-за начала вооруженной агрессии России документы женщина так и не получила.
В конце июля 2023 женщина снова обратилась к служащему и попросила передать документы на дом. Он привез документы, однако добавил, что она должна ему еще 12 тыс. грн.
"Получив сначала 5 тыс. грн, служащий решил увеличить сумму вознаграждения до 15 тыс. Злоумышленник предложил женщине перечислить остаток суммы 10 тыс. грн на банковскую карту жены", — рассказывают в полиции.
15 августа директор снова связался с женщиной и сообщил, что она обязана ему передать еще 12 тыс. грн за присвоение кадастрового номера земельному участку, на котором расположен дом. 17 августа делец встретился с ней в Харькове и получил очередной "транш", однако далеко убежать не получилось - его задержали правоохранители.
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Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Фото по задержанию госслужащего. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
Эксдиректору КП уведомлено о подозрении по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах предоставляющего неправомерную выгоду действия с использованием служебного положения, соединенного с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 36). и по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в Харькове директора частного предприятия подозревают в завладении средствами . Во время строительных работ в военной части Харьковской области подозреваемые совершили злоупотребление и завладели 1,14 млн грн бюджетных средств, предназначенных на оборонные нужды.
Также мы писали о том, что в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей . По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.