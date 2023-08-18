Вимагав гроші за допомогу: у Харкові затримали директора КП під час отримання хабаря

Фото з затримання держслужбовця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

У Харкові держслужбовець вимагав 39 тис. грн за оформлення документів на будинок. Правоохоронці викрили чоловіка при отриманні грошей.

Про це розповідає Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

За даними слідства, будучи директором одного з комунальних підприємств Харківської області, чоловік на початку лютого минулого року вирішив "у тіньову" підзаробити грошей. Він вимагав від жінки 15 тис. грн за оформлення технічної документації на будинок у Чугуївському районі. Погодившись на "угоду", вона передала ділку гроші. Проте через початок збройної агресії рф документи жінка так і не отримала.

Наприкінці липня 2023 року жінка знову звернулась до службовця та попросила передати документи на будинок. Він привіз документи, проте додав, що вона винна йому ще 12 тис. грн.

"Отримавши спочатку 5 тис. грн , службовець вирішив збільшити суму винагороди до 15 тис. Зловмисник запропонував жінці перерахувати залишок суми 10 тис. грн на банківську картку дружини", — розповідають у поліції.

15 серпня директор знову зв’язався із жінкою та повідомив, що вона зобов‘язана йому передати ще 12 тис. грн за присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, на якій розташовано будинок. 17 серпня ділок зустрівся з нею у Харкові та отримав черговий "транш", проте далеко втекти не вийшло — його затримали правоохоронці.

Фото з затримання держслужбовця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з затримання держслужбовця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з затримання держслужбовця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з затримання держслужбовця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з затримання держслужбовця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Фото з затримання держслужбовця. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 6

Ексдиректору КП повідомлено про підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), та за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Харкові директора приватного підприємства підозрюють у заволодінні коштами. Під час будівельних робіт у військовій частині Харківської області підозрювані вчинили зловживання та заволоділи 1,14 млн грн бюджетних коштів, призначених на оборонні потреби.

Також ми писали про те, що на Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин. За даними слідства, командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.