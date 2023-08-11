У Харкові директора приватного підприємства підозрюють у заволодінні коштами на оборону регіону

Правоохоронці оголошують підозру. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону / Facebook

Під керівництвом Спеціалізованої прокуратури з питань оборони Східного регіону завершено досудове розслідування стосовно колишнього директора одного з приватних підприємств м. Харкова та інженера з технічного нагляду. Під час будівельних робіт у військовій частині Харківської області, підозрювані вчинили зловживання та заволоділи 1,14 млн грн бюджетних коштів, призначених на оборонні потреби.

Про це повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

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Матеріали справи

За даними слідства, під час будівельних робіт на території однієї з військових частин Харківської області, вони, діючи спільно, заволоділи 1,14 млн грн бюджетних коштів, виділених на оборонні потреби. Крім того, колишній заступник командира військової частини без належного контролю підтвердив акти виконаних робіт, де частина робіт фактично не була виконана, що призвело до 567 тис грн збитків Міністерству оборони України.

Їм висунуто підозру у заволодінні майном, вчиненому зловживанням службовим становищем у великих розмірах, у складі організованої групи, складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків (згідно зі статтями 28, 191 та 366 Кримінального кодексу України). Також підозру висунуто колишньому заступнику командира військової частини, відповідальному за матеріально-технічне забезпечення, який не виконав свої обов'язки та без належного контролю затвердив акти виконаних робіт (згідно зі статтею 425 Кримінального кодексу України).

За вчинені дії їм може бути накладено від 7 до 12 років позбавлення волі, а також тримісячне обмеження права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також може бути проведена конфіскація майна.

Правоохоронці оголошують підозру. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону / Facebook

Правоохоронці оголошують підозру. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону / Facebook 1 / 2

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть підприємця, який налагодив бізнес за сприяння окупантів.

Також ми писали про те, що тендер на проведення навчальної програми для підприємців креативних індустрій під назвою "Бізнес в умовах воєнного стану" на суму 198 тис. грн було скасовано у Харкові. Відміна закупівлі пов'язана з тим, що більше немає потреби в цій програмі.