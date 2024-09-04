В Харькове мужчина, убивший собственную мать, получил 9 лет

Заседание суда. Фото иллюстративное: Телеканал "Новый Чернигов"

В Харькове девять лет за решеткой проведет 41-летний мужчина, убивший родную мать. В суде он отказался признать свою вину по делу, которое квалифицировали как убийство, связанное с домашним насилием.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, 4 сентября.

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Убил родную мать

Трагедия произошла 14 марта 2020 в квартире по улице Танкопия в Харькове. Во время ссоры на бытовой почве сын сначала избил мать руками и ногами, а затем нанес ей ножевые ранения в грудную клетку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Соседи вызвали правоохранителей, когда услышали крики о помощи. Когда полицейские попали внутрь квартиры, они увидели уже мертвую женщину, лежавшую на полу с вонзившимся ножом в груди.

В этот момент сын погибшей начал кричать "граната" и бросать в правоохранителей бытовые предметы. Он вытащил нож из тела матери и начал угрожать полицейским.

"Благодаря слаженной и скоординированной работе правоохранителей фигуранта удалось обезоружить и задержать на месте", — сообщили в полиции.

Своей вины не признал

Во время судебного заседания мужчина свою вину не признал. Он пытался убедить суд, что мать ударилась о велотренажер в квартире, упала и умерла.

Относительно замоченного полотенца в крови в ванной комнате злоумышленник сказал, что мать порезала себе руки, а он останавливал кровь. Доказательства, предоставленные стороной обвинения, подтвердили вину убийцы.

Также в ходе следствия правоохранители выяснили, что сын часто повышал голос на мать и совершал по отношению к ней психологическое насилие.

Суд приговорил фигуранта дела к 9 годам лишения свободы. Приговора суда мужчина ожидал, находясь под стражей.