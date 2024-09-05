СБУ викрило жінку яка під час окупації Ізюма допомагала з пропагандою

Примірник пропагандистської російської газети, яку поширювали на Харківщині під час окупації. Фото: росЗМІ

У Харківській області викрили 51-річну жінку, яка погодилася працювати на російських загарбників під час окупації Ізюма. Вона отримала від них посаду керівниці окупаційної пошти та допомагала поширювати пропагандистську пресу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у четвер, 5 вересня.

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Добровільно погодилася працювати на росіян

Слідство встановило, що 51-річна мешканка Ізюма під час окупації міста російськими військами добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Росіяни призначили її "начальницею" відділу поштового зв'язку №4 "Комунального підприємства пошта Ізюма".

Підозрювана у колабораціонізмі. Фото: Харківська обласна прокуратура

За дорученням окупантів вона наказувала листоношам, які їй підпорядковувались, розносити населенню пропагандистську пресу "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" та "Красная звезда".

У газетах публікували проросійські наративи, що російські війська "освобождают Украину от нацистов и фашистов", а також заперечували факт збройної агресії Росії проти України. Окрім того, там публікували фейки про політичну та суспільну ситуацію в Україні, щоб посіяти у суспільстві недовіру та ненависть до влади.

"Враховуючи, що люди не мали доступу до інтернету та українських медіа в цілому, проросійські газети мали навʼязати їм думку, що росія не є ворогом та "турбується" про український народ", — пояснили в СБУ.

Відомо, що правоохоронці взяли під варту колаборантку без права внесення застави строком на 60 діб.