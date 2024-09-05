Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Випускала пресу з пропагандою в Ізюмі — СБУ затримала колаборантку arrow

Випускала пресу з пропагандою в Ізюмі — СБУ затримала колаборантку

5 вересня 2024 14:58
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
СБУ викрило жінку яка під час окупації Ізюма допомагала з пропагандою
Примірник пропагандистської російської газети, яку поширювали на Харківщині під час окупації. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Харківській області викрили 51-річну жінку, яка погодилася працювати на російських загарбників під час окупації Ізюма. Вона отримала від них посаду керівниці окупаційної пошти та допомагала поширювати пропагандистську пресу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у четвер, 5 вересня.

Читайте також:

Добровільно погодилася працювати на росіян

Слідство встановило, що 51-річна мешканка Ізюма під час окупації міста російськими військами добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Росіяни призначили її "начальницею" відділу поштового зв'язку №4 "Комунального підприємства пошта Ізюма".

Колаборанти
Підозрювана у колабораціонізмі. Фото: Харківська обласна прокуратура

За дорученням окупантів вона наказувала листоношам, які їй підпорядковувались, розносити населенню пропагандистську пресу "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" та "Красная звезда".

У газетах публікували проросійські наративи, що російські війська "освобождают Украину от нацистов и фашистов", а також заперечували факт збройної агресії Росії проти України. Окрім того, там публікували фейки про політичну та суспільну ситуацію в Україні, щоб посіяти у суспільстві недовіру та ненависть до влади. 

"Враховуючи, що люди не мали доступу до інтернету та українських медіа в цілому, проросійські газети мали навʼязати їм думку, що росія не є ворогом та "турбується" про український народ", — пояснили в СБУ.

Відомо, що правоохоронці взяли під варту колаборантку без права внесення застави строком на 60 діб. 

Також важливі новини дня по темі:

Харків пропаганда Колаборант Ізюм окупація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:22 Одеські бійці показали, як збили новий ворожий "Ланцет" за допомогою FPV-дрона

15:12 Стрілянина біля генконсульства Ізраїлю в Німеччині — поліція знешкодила підозрюваного

15:03 В ЦПД пояснили, чого хоче добитися Путін своїми "мирними" ініціативами

14:58 Випускала пресу з пропагандою в Ізюмі — СБУ затримала колаборантку

14:58 В Україні можна безкоштовно отримати землю — хто має право на ділянку

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

14:49 Посадовець Одеського ТЦК приховав дві квартири

14:48 Окупанти атакували Дніпропетровську область — постраждав рятувальник

14:45 Пожежа на Харківщині — Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону

14:38 У Львівській міській раді повідомили, коли буде прощання із загиблими від ракетного удару

14:27 Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині

15:22 Одеські бійці показали, як збили новий ворожий "Ланцет" за допомогою FPV-дрона

15:12 Стрілянина біля генконсульства Ізраїлю в Німеччині — поліція знешкодила підозрюваного

15:03 В ЦПД пояснили, чого хоче добитися Путін своїми "мирними" ініціативами

14:58 Випускала пресу з пропагандою в Ізюмі — СБУ затримала колаборантку

14:58 В Україні можна безкоштовно отримати землю — хто має право на ділянку

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

14:49 Посадовець Одеського ТЦК приховав дві квартири

14:48 Окупанти атакували Дніпропетровську область — постраждав рятувальник

14:45 Пожежа на Харківщині — Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону

14:38 У Львівській міській раді повідомили, коли буде прощання із загиблими від ракетного удару

14:27 Офіцери, кадирівці і чеченці — Зеленський сказав, скільки полонених ЗСУ взяли на Курщині

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець