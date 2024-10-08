Прогноз погоды в Харькове на завтра, 9 октября, от Укргидрометцентра

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 9 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. На территории региона существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ.

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Погода в Харькове 9 октября

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью воздух прогреется до +5...+10 °C, а днем температура поднимется до +15...20 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Пожарная опасность

В период с 9 по 11 октября погодные условия могут способствовать увеличению вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, особенно при наличии источников возгорания, таких как открытый огонь.

Пожарная опасность в Харьковской области. Фото Харьковский РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 9 октября будет солнечной и комфортной для прогулок. В некоторых регионах воздух прогреется до +25 °С.

Также в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.