Удар по багатоповерхівці Харкова 8 жовтня — є загиблі

Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото: ДСНС

Ввечері 8 жовтня російські війська скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше трьох постраждалих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

Читайте також:

Атака КАБами на Харків

За даними Терехова, внаслідок ворожого удару КАБами по житловому Київському районі Харкова загинуло двоє людей, які в момент прильоту перебували на вулиці.

"Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБами по Харкову", — написав міський голова.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на місці влучання працюють екстрені служби.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Він додав, що росіяни вдарили чотирма керованими авіабомбами по відкритих територіях Харкова. Наразі відомо також про щонайменше трьох постраждалих.

Допис голови ХОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Повітряна тривога на момент удару оголошена не була.

Ми писали, що окупанти влучили по підприємству в Індустріальному районі Харкова. На місці удару виникла пожежа.