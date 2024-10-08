Удар по багатоповерхівці Харкова 8 жовтня — є загиблі

Удар КАБом по багатоповерхівці у Харкові — кількість жертв зросла
Ввечері 8 жовтня російські війська скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше трьох постраждалих.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 8 жовтня.
Атака КАБами на Харків
За даними Терехова, внаслідок ворожого удару КАБами по житловому Київському районі Харкова загинуло двоє людей, які в момент прильоту перебували на вулиці.
"Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБами по Харкову", — написав міський голова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на місці влучання працюють екстрені служби.
Він додав, що росіяни вдарили чотирма керованими авіабомбами по відкритих територіях Харкова. Наразі відомо також про щонайменше трьох постраждалих.
Нагадаємо, російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Повітряна тривога на момент удару оголошена не була.
Ми писали, що окупанти влучили по підприємству в Індустріальному районі Харкова. На місці удару виникла пожежа.
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