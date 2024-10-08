Прогноз погоди в Харкові завтра 9 жовтня від Укргідрометцентру

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 9 жовтня, у Харківській області очікується мінлива хмарність. На території регіону суттєвих опадів не прогнозується.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ.

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Погода в Харкові 9 жовтня

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі повітря прогріється до +5...+10 °C, а вдень температура підніметься до +15...20 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Пожежна небезпека

У період з 9 по 11 жовтня погодні умови можуть сприяти збільшенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, особливо за наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Пожежна небезпека на Харківщині. Фото Харківський РЦГМ

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 9 жовтня буде сонячною та комфортною для прогулянок. У деяких регіонах повітря прогріється до +25 °С.

Також у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.