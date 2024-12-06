На Харьковщине судили мужчину, который подменил Iphone на почте

Отделение "Укрпочты". Иллюстративное фото: Укрпочта

В Харьковской области судили мужчину, который заказал телефон и украл его. Для этого он подменил устройство муляжем в коробке.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В декабре 2023 года уроженец Полтавщины через платформу OLX заказал с наложенным платежом мобильный телефон Iphone 13 Pro, стоимость которого составляет 25 000 гривен на отделение "Укрпочты". При заказе он указал ФИО другого лица, а на почтовом отделении показал не свой паспорт в приложении "Дія".

Когда ему дали товар на осмотр, мужчина подменил телефон заранее подготовленным макетом. Дальше он "отказался от получения товара" и от оплаты за него.

Решение суда

Обвиняемый во время суда признал свою вину, поэтому суд назначил ему наказание в виде лишения свободы шесть с половиной лет.

Также с него взыскали материальный ущерб в размере 25 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве судили несовершеннолетнего, который в публичном месте пел российскую песню "Я русский".

А во Львовской области судили работника ТЦК, применившего силу к военнообязанному.