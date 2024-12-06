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Вкрав телефон, підмінивши на муляж — на Харківщині судили шахрая

6 грудня 2024 11:37
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині судили чоловіка, який підмінив Iphone на пошті
Відділення "Укрпошти". Ілюстративне фото: Укрпошта
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області судили чоловіка, який замовив телефон та вкрав його. Для цього він підмінив пристрій в коробці муляжем.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У грудні 2023 року уродженець Полтавщини через платформу OLX замовив з післяплатою мобільний телефон Iphone 13 Pro, вартість якого становить 25 000 гривень на відділення "Укрпошти". Під час замовлення він вказав ПІБ іншої особи, а на поштовому відділенні показав не свій паспорт у застосунку "Дія".

Коли йому дали товар на огляд, то чоловік підмінив телефон завчасно підготованим макетом. Далі він "відмовився від отримання товару" та від оплати за нього.

Рішення суду

Обвинувачений під час суду визнав свою провину, тому суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі шість з половиною років. 

Також з нього стягнули матеріальну шкоду в розмірі 25 тисяч гривень. 

Нагадаємо, у Києві судили неповнолітнього, який у публічному місці співав російську пісню "Я русский".

А у Львівській області судили працівника ТЦК, який застосував силу до військовозобов'язаного. 

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