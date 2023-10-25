Владелица сгоревшего киоска в Салтовском районе Харькова рассказала о пожаре на рынке

Последствия пожара на рынке в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 октября, на территории вещевого рынка в Салтовском районе Харькова произошел пожар. Горели 14 торговых павильонов.

Владелица сгоревшего киоска рассказала о пожаре для Новини.LIVE.

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Владелица магазина Наталья рассказала, что им едва удалось спастись. По ее словам, весь товар сгорел.

"Увидели задымление, загорелась крыша и огонь распространился. Из-за ветра огонь перекинулся и загорелся весь ряд. Мы не успели даже документы взять. Выскочили, чтобы не задохнуться. Весь товар сгорел", — говорит владелица сгоревшего киоска Наталья.

Очевидцы рассказали, что сначала загорелась администрация вещевого рынка. После этого очаг распространился дальше.

В ГСЧС сообщили, что огнем были охвачены 14 торговых павильонов на общей площади около 500 кв. м.

Ликвидация пожара на рынке Харькова. Фото: ГСЧС

"Почти 2,5 часа 80 пожарных работали над ликвидацией пожара. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить распространение пламени на соседние торговые объекты. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Ликвидация пожара на рынке Харькова. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, недавно в супермаркете "Класс" в Индустриальном районе Харькова произошел пожар. На месте работали спасатели, данных о пострадавших нет.

Также мы писали, во временно оккупированном Кутейниково Донецкой области вечером 13 октября разгорелся масштабный пожар. Вероятно, загорелся газопровод.