Владелица сгоревшего киоска в Салтовском районе Харькова рассказала о пожаре на рынке
Сегодня, 25 октября, на территории вещевого рынка в Салтовском районе Харькова произошел пожар. Горели 14 торговых павильонов.
Владелица сгоревшего киоска рассказала о пожаре для Новини.LIVE.
Пожар на рынке в Харькове
Владелица магазина Наталья рассказала, что им едва удалось спастись. По ее словам, весь товар сгорел.
"Увидели задымление, загорелась крыша и огонь распространился. Из-за ветра огонь перекинулся и загорелся весь ряд. Мы не успели даже документы взять. Выскочили, чтобы не задохнуться. Весь товар сгорел", — говорит владелица сгоревшего киоска Наталья.
Очевидцы рассказали, что сначала загорелась администрация вещевого рынка. После этого очаг распространился дальше.
В ГСЧС сообщили, что огнем были охвачены 14 торговых павильонов на общей площади около 500 кв. м.
"Почти 2,5 часа 80 пожарных работали над ликвидацией пожара. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить распространение пламени на соседние торговые объекты. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в супермаркете "Класс" в Индустриальном районе Харькова произошел пожар. На месте работали спасатели, данных о пострадавших нет.
Также мы писали, во временно оккупированном Кутейниково Донецкой области вечером 13 октября разгорелся масштабный пожар. Вероятно, загорелся газопровод.
Читайте Новини.LIVE!