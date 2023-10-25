Власниця згорілого кіоску у Салтівському районі Харкова розповіла про пожежу на ринку
Сьогодні, 25 жовтня, на території речового ринку у Салтівському районі Харкова сталася пожежа. Горіли 14 торговельних павільйонів.
Власниця згорілого кіоску розповіла про пожежу для Новини.LIVE.
Пожежа на ринку в Харкові
Власниця крамниці Наталія розповіла, що їм ледве вдалося врятуватися. За її словами, весь товар згорів.
"Побачили задимлення, загорівся дах і вогнище поширилося. Через вітер вогонь перекинувся і загорівся весь ряд. Ми не встигли навіть документи взяти. Вискочили, аби не задихнутися. Весь товар згорів", — каже власниця згорілого кіоску Наталія.
Очевидці розповіли, що спочатку загорілася адміністрація речового ринку. Після цього вогнище поширилося далі.
У ДСНС повідомили, що вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 кв. м.
"Майже 2,5 години 80 вогнеборців працювали над ліквідацією пожежі. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", — йдеться у повідомленні
Нагадаємо, нещодавно в супермаркеті "Клас" в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа. На місці працювали рятувальники, даних про постраждалих немає.
Також ми писали, у тимчасово окупованому Кутейниковому Донецької області ввечері 13 жовтня розгорілася масштабна пожежа. Ймовірно, загорівся газопровід.
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