Власниця згорілого кіоску у Салтівському районі Харкова розповіла про пожежу на ринку

Наслідки пожежі на ринку в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 жовтня, на території речового ринку у Салтівському районі Харкова сталася пожежа. Горіли 14 торговельних павільйонів.

Власниця згорілого кіоску розповіла про пожежу для Новини.LIVE.

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Власниця крамниці Наталія розповіла, що їм ледве вдалося врятуватися. За її словами, весь товар згорів.

"Побачили задимлення, загорівся дах і вогнище поширилося. Через вітер вогонь перекинувся і загорівся весь ряд. Ми не встигли навіть документи взяти. Вискочили, аби не задихнутися. Весь товар згорів", — каже власниця згорілого кіоску Наталія.

Очевидці розповіли, що спочатку загорілася адміністрація речового ринку. Після цього вогнище поширилося далі.

У ДСНС повідомили, що вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 кв. м.

Ліквідація пожежі на ринку в Харкові. Фото: ДСНС

"Майже 2,5 години 80 вогнеборців працювали над ліквідацією пожежі. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", — йдеться у повідомленні

Ліквідація пожежі на ринку в Харкові. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно в супермаркеті "Клас" в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа. На місці працювали рятувальники, даних про постраждалих немає.

Також ми писали, у тимчасово окупованому Кутейниковому Донецької області ввечері 13 жовтня розгорілася масштабна пожежа. Ймовірно, загорівся газопровід.