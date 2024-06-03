В Харкове сохраняется сложная ситуация со светом

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Инфосити

Российские захватчики 23 марта нанесли серьезный удар по энергетическим объектам, в частности в Харькове. В то же время у города нет ни одного источника собственной генерации электроэнергии.

Об этом мэр города Игорь Терехов рассказал в интервью изданию ERR.

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По словам городского головы Харькова, 23 марта оккупанты нанесли очень серьезные удары по энергетической сфере, поэтому сейчас ситуация очень тяжелая.

Терехов отметил, что невозможно входить в зиму с такой системой энергообеспечения, потому что от нее зависит остальная коммунальная сфера. В то же время существуют определенные договоренности с правительством о субвенции городскому бюджету на подготовку к отопительному сезону.

"Мы будем тратить эти средства только на когенерационные установки и на генераторы, производящие электроэнергию", — сказал он.

Ранее в ISW писали, что защитить Харьков поможет предоставление Украине дополнительных систем ПВО и разрешение ударов по объектам на территории РФ.

Кроме того, в ночь на 3 июня оккупанты обстреляли базу отдыха в Харьковской области. В результате ударов погиб мужчина.