Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Вибухи в Харківській області — окупанти обстріляли базу відпочинку та вбили чоловіка arrow

Вибухи в Харківській області — окупанти обстріляли базу відпочинку та вбили чоловіка

3 червня 2024 09:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Харківській області 3 травня — окупанти обстріляли базу відпочинку
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вночі 3 червня вкотре атакували Харківську область. Під ударом противника опинилася Слобожанська громада.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харківської області

За словами Синєгубова, загарбники завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді — щонайменше пʼять. 

Внаслідок атаки сталися влучання на територію відпочинкового комплексу. Відомо, що окупанти вбили одного цивільного чоловіка. Наразі дані встановлюються. 

"Поранення отримали двоє цивільних — чоловік та жінка. Пошкодженні будинки бази відпочинку", — додав Синєгубов.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відповіли, що допоможе Україні захистити Харків та область від російських окупантів. Йдеться про надання Києву протиповітряної оборони та зняття обмежень бити по цілях на території Росії західною зброєю.

Також 2 червня росіяни завдали ракетних ударів по Харківській області. У місті Ізюм унаслідок обстрілу зруйновано медичний заклад, а в селі Борівська Андріївка спалахнула пожежа у двох житлових будинках — 86-річна жінка зазнала тілесних ушкоджень.

Україна
окупанти
вибух
обстріли
Олег Синєгубов
Харківська область
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня