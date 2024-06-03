Вибухи в Харківській області 3 травня — окупанти обстріляли базу відпочинку

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти вночі 3 червня вкотре атакували Харківську область. Під ударом противника опинилася Слобожанська громада.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, загарбники завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді — щонайменше пʼять.

Внаслідок атаки сталися влучання на територію відпочинкового комплексу. Відомо, що окупанти вбили одного цивільного чоловіка. Наразі дані встановлюються.

"Поранення отримали двоє цивільних — чоловік та жінка. Пошкодженні будинки бази відпочинку", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відповіли, що допоможе Україні захистити Харків та область від російських окупантів. Йдеться про надання Києву протиповітряної оборони та зняття обмежень бити по цілях на території Росії західною зброєю.

Також 2 червня росіяни завдали ракетних ударів по Харківській області. У місті Ізюм унаслідок обстрілу зруйновано медичний заклад, а в селі Борівська Андріївка спалахнула пожежа у двох житлових будинках — 86-річна жінка зазнала тілесних ушкоджень.